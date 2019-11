SUTRA OBLAČNO UZ KRAĆE SUNČANE INTERVALE

U BiH sutra će biti umjereno do pretežno oblačno sa kraćim sunčanim intervalima i temperaturom do 18 stepeni Celzijusovih.

U jutarnjim časovima očekuje se umjereno do pretežno oblačno, oko rijeka i po kotlinama moguća je magla ili sumaglica, na planinama slab mraz, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Tokom dana više sunčanih perioda biće na sjeveroistoku i istoku Srpske, a na jugu Hercegovine može mjestimično pasti malo kiše.

Duvaće slab vjetar, uglavnom južnih i istočnih smjerova, a na jugu Hercegovine slab do umjeren jugo.

Jutarnja temperatura biće od jedan do sedam, na planinama oko minus dva, a najviša iznosiće od 12 do 18, na planinama oko osam stepeni Celzijusovih.

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda danas je bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme.

/SRNA/