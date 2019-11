SUSRETI POZORIŠTA – ODIGRANA PREDSTAVA “PIJANA NOĆ 1918.”

Glumci Narodnog pozorišta Tuzla, treće noći Susreta pozorišta, pred brčanskom publikom odigrali su Krležinu “Pijanu noć 1918.”. Ako je suditi prema gromoglasnom i dugom aplauzu kojim je publika nagradila glumce nakon izvođenja predstave, dalo se zaključiti da prošlogodišnji pobjednici Susreta ni ovaj put nisu razočarali.

“Pijana noć 1918.” rađena je po tekstu Miroslava Krleža u adaptaciji Ivo i Tena Štivičić, a režiju potpisuje Gradimir Gojer.

Ovaj pozorišni komad se temelji se na noveli velikana hrvatske književnosti koja opisuje dramatična dešavanja s početka 1918. godine, kad prvi put, u istoriji hrvatskog naroda, dolazi do sukoba koncepcije bezuslovnog južnoslavenskog ujedinjenja i samostalne hrvatske države u praksi. Do sukoba idealizma i razuma, iluzija i stvarnosti. Krležine misli aktuelne su i danas.

“Pitanje koje nam publika najčešće postavlja nakon predstave je da li smo prilagođavali tekst aktuelnom vremenu u kojem živimo. Na žalost, nismo. Baš poput predstave koju smo prošle godine predstavili na Susretima pozorišta u Brčkom “Poslednja ljubav Hasana Kaimije”, u kojoj se radnja dešava još dalje u istoriju, na žalost možemo vidjeti ta ciklična istorijska dešavanja, istorijski vrtlog i mislim da to zapravo i daje opravdanje za postavku ovakvog jednog komada”, kazao je nakon predstave direktor Narodnog pozorišta Tuzla Mirza Ćatibušić.

Lik Miroslava Krleže u ovoj predstavi tumači nekadašnji direktor Narodnog pozorišta Tuzla Milenko Iliktarević. Na pitanje novinara, šta je bilo najteže prilikom procesa stvaranja lika koji tumači, Iliktarević je kroz smijeh kazao, memorisanje teksta.

“Pravili smo Krležu, čovjeka koji je kritikovao tadašnju vlast, koji je kritikovao svaku vlast koja je radila nešto licemjerno. Imali smo problema da uklopimo sve te narativne dijelove i one koji se dešavaju na banketu, to je jedini problem koji smo imali”, zaključio je Iliktarević.

Predstava je specifična jer u njoj učestvuje 50 ljudi na i iza scene.

Tuzlansko pozorište ponosno je što je i u ovom projektu šansu dalo mladim ljudima. Spoj iskustva i mladosti dao je dobre rezultate.

“Ja kad god radim Krležu, ja sam radostan čovjek i ma koliko bilo poteškoća one se rasprše kada se susretnete sa tim gigantom, sa tim hrastom ljudske misli. Posebno sam bio oduševljen, i to me nosilo u radu, sa mladim tuzlanskim glumcima koji su potekli sa Akademije scenske umjetnosti u Tuzli. Ja, javno na ovaj način zahvaljujem njihovim pedagozima što su ih takvim odgojili”, izjavio je nakon predstave Gradimir Gojer, čovjek koji potpisuje režiju ovog pozorišnog komada.