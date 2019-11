ADVOKAT OSMANA OSMANOVIĆA: JOŠ NE ZNAMO ŠTA MU SE STAVLJA NA TERET

Bivši direktor Porezne uprave Brčko distrikta i nekadašnji pripadnik HVO-a Osman Osmanović jučer je uhapšen u Srbiji po potjernici iz Beograda.

Njegov advokat Đorđe Dozet kazao je da se još uvijek konkretno ne zna šta se njegovom klijentu stavlja na teret, a u iščekivanju saslušanja kod tužioca policija je prema njemu korektna.

On je kazao da je Osmanović u subotu oko 17 sati uhapšen na Graničnom prelazu Sremska Rača u Srbiji, nakon čega je sproveden u Beograd, gdje se nalazi u 48-satnom zadržavanju.

Prve informacije su govorile da je Osmanović uhapšen na osnovu podnijete dvije krivične prijave zbog navodnog počinjenja ratnog zločina protiv pripadnika srpske nacionalnosti za vrijeme proteklog rata od 1992. do 1995. godine na području Gornjeg Rahića nadomak Brčkog.

Međutim, advokat Dozet navodi da će se decidno znati šta mu se stavlja na teret večeras, ili eventualno sutra nakon saslušanja kod tužioca koje treba uslijediti.

“Još uvijek ne znamo šta mu se stavlja na teret, jer će tek večeras ili sutra biti izveden pred tužioca koji će nam to saopćiti. Evidentno je da mu je određeno zadržavanje od 48 sati i u tom roku mora biti saslušan pred tužiocem i izveden pred sudiju za prethodni postupak, u slučaju da tužilac zatraži određivanje pritvora”, kazao je Dozet.

Hapšenje Osmanovića posljednje je u nizu slučajeva u kojima vlasti Srbije slobode lišavaju državljane Bosne i Hercegovine na osnovu prijava podnijetih u Beogradu.

Predsjednik tuzlanske Fondacije Istina, pravda, pomirenje Sinan Alić kaže da je i ovaj slučaj pokazao da se nikakvi protokoli potpisani između institucija BiH i Srbije ne poštuju.

“Srbija vodi svoju priču, a po protokolu koji su potpisala dva tužilaštva, čovjek koji je građanin BiH, a uhapšen je u Srbiji, trebao bi biti ustupljen Tužilaštvu BiH. Međutim, oni to neće uraditi, kao što nisu uradili ni u prethodnim slučajevima. To je jedna predstava s osnovnom zadaćom da se izvrši revitalizacija svega onoga što se događalo od 1992. do 1995. godine te da se kaže da su zločine činili Bošnjaci i tako dalje”, naveo je Alić.