SUTRA PROMJENLJIVO OBLAČNO I SUVO

U BiH sutra će biti promjenljivo oblačno i suvo vrijeme sa sunčanim intervalima i najvišom dnevnom temperaturom vazduha od devet do 15, na jugu do 18 stepeni Celzijusovih.

Jutro će biti umjereno do pretežno oblačno sa slabim mrazom po visoravnima i maglom ili niskom oblačnošću po pojedinim riječnim dolinama i kotlinama, u kojima se može očekivati i slaba rosulja, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Jutarnja temperatura vazduha iznosiće od dva do osam, na planinama oko minus jedan stepen Celzijusov.

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, duvaće slab vjetar promjenljivog smjera.

/SRNA/