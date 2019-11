ERKIĆEVA SA KOLEGINICOM STIGLA U BiH

Aktivistkinja za ljudska prava osoba sa invaliditetom Ana Kotur Erkić iz Banjaluke stigla je zajedno sa koleginicom noćas u BiH iz Tirane, gdje je sa kolegama boravila na međunarodnom skupu o pravima osoba sa invaliditetom u vrijeme kada se dogodio snažan zemljotres.

Erkićeva je izjavila Srni da su sinoć oko 21.00 čas, zahvaljujući angažmanu Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske i kabinetu srpskog člana Predsjedništva BiH, iz Tirane krenuli svih devet državljana BiH, te da će ostali, koji su krenuli drugim prevozom, stići do kraja dana.

Ona je istakla da je još pod utiscima jer su zemljotresi koji su juče pogodili Albaniju izazvali haos i paniku.

“Dio ekipe odlučio je da putuje avionom preko Istanbula do Sarajeva, te očekujemo da će i oni bezbjedno stići do kraja dana. Svakako nam je bilo olakšanje što smo imali podršku institucija Srpske, jer je pitanje kako bismo uspjeli organizovati povratak”, rekla je Erkićeva.

Ona je napomenula da je situacija bila napeta, te da takve neizvijesnosti posebno utiču na osobe sa invaliditetom.

“Sama pomisao da neko zna da smo mi tamo mnogo nam je psihološki značila da prebrodimo situaciju u kojoj smo se našli i dođemo kući”, rekla je Erkićeva.

Broj poginulih u zemljotresu jačine 6,4 stepena Rihterove skale koji je juče rano ujutro pogodio Albaniju porastao je na 25.

Vlasti Albanije proglasile su dan žalosti u zemlji, zastave su na zgradama državnih službi spuštene na pola koplja, a škole će biti zatvorene do kraja sedmice.

rtvHIT/D.Đ.