SINOĆ ODIGRANA PREDSTAVA “SJEĆAŠ LI SE DOLI BEL”

U okviru 36. Susreta pozorišta u Brčkom sedme večeri odigrana je predstava Kamernog teatra 55 “Sjećaš li se Doli Bel”, autora Abdulaha Sidrana, u režiji Kokana Mladenovića.

Sjećaš li se Doli Bel je simbol jednog vremena i priča jedne generacije. Prikaz je jednog duha vremena u Sarajevu, 60-ih godina prošlog vijeka, čiji obrisi na nivou društvene svijesti ni danas ne jenjavaju. Suptilna kritika sistema, kompleksnost međuljudskih odnosa i društva fludinih vrijednosti.

Priča o iskrenoj boli prve ljubavi, neminovnom odrastanju te ogoljavanju jednog utopističkog društvenog sistema u koji su mnogi slijepo vjerovali i u koji su se, nažalost, razočarali.

“Abdulah Sidran je napisao amarkord bivše Jugoslavije, jednu prekrasnu priču koja se tiče jednog ljeta, jednog prelomnog ljeta u životu Dina Zolja tokom kojeg on treba da spozna za dva velika fenomena koji ga okružuju – komunizam i ljubav. To ljeto se završava tako da on biva razočaran i u jedno i u drugo. Ta plemenita naiva samog romana, to mnoštvo emocija, prosto nije realno u naše doba nakon tog strašnog raspada Jugoslavije devedesetih godina, nakon ratova i nakon svega, mi smo smatrali da treba iz komentara iz današnjeg doba čitati kompletnu građu romana”, kazao je nakon predstave Kokan Mladenović, čovjek koji potpisuje režiju ovog romana.

