SUTRA SUSNJEŽICA U VIŠIM PREDJELIMA

U BiH sutra će biti promjenljivo oblačno sa kraćim sunčanim periodima, a u višim predjelima moguća je kratkotrajna susnježica.

Jutro će biti umjereno oblačno, na istoku sa slabom kišom, po kotlinama i oko rijeka sa maglom, a na jugu vedro, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Jutarnja temperatura vazduha biće od tri do sedam stepeni, na planinama oko nula, a najviša dnevna od dva do osam, na jugu do 12 stepeni Celzijusovih.

Vjetar će biti umjeren, sjevernog i sjeveroistočnog smjera, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

/SRNA/