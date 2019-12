SUTRA SUNČANO, TEMPERATURA DO DEVET STEPENI

U BiH sutra će biti pretežno sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost i dnevnu temperaturu vazduha od minus jedan do pet, na jugu do devet stepeni Celzijusovih.

Jutro će biti pretežno vedro i veoma hladno sa jačim mrazom na planinama, te maglom oko rijeka i po kotlinama, a jutarnja temperatura vazduha iznosiće od minus šest do nula, na planinama oko minus 13 stepeni Celzijusovih saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Po pojedinim kotlinama i dolinama moguće je zadržavanje magle ili niske oblačnosti veći dio dana.

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, duvaće slab do umjeren vjetar istočnog i sjeveroistočnog smjera, dok će u Hercegovini biti umjereno jake bure.

/SRNA/