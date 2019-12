SUTRA MALO TOPLIJE

U BiH sutra će biti promjenljivo oblačno i malo toplije vrijeme uz sunčane intervale i najvišu dnevnu temperaturu vazduha od osam do 14 stepeni Celzijusovih.

Jutro će biti uglavnom suvo uz umjerenu do pretežnu oblačnost i temperaturu od dva do osam stepeni Celzijusovih, dok je na krajnjem jugu moguća slaba kiša, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

U pojedinim riječnim dolinama i kotlinama očekuje se magla ili niska oblačnost, dok će krajem dana i tokom večeri u Semberiji i Posavini postojati uslovi za slabu kišu.

Duvaće slab vjetar južnog i jugozapadnog smjera, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

/SRNA/