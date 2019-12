DODIK: IZBOR NOVOG SAVJETA MINISTARA NAJKASNIJE DO 23. DECEMBRA

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik očekuje da će najkasnije do 23. decembra biti zakazana sjednica parlameta BiH na kojoj bi bio izabran novi Savjet ministara.

Dodik je rekao da očekuje da će do kraja iduće sedmice biti izvršena provjera kandidata za ministarska mjesta u Savjetu ministara, a sjednica parlamenta bi u tom slučaju bila zakazana 18. decembra, a najkasnije do 23. decembra.

“Na ovaj način bi završili proces koji je neopravdano dugo trajao i koji je doveo do zastoja na mnogim poljima”, rekao je Dodik novinarima u Banjaluci.

Dodik je potvrdio da će kandidati SNSD-a za ministarske funkcije u novom sazivu Savjeta ministara biti Staša Košarac i Vojin Mitrović.

On je precizirao da je Košarac kandidat za ministar za spoljnu trgovinu i ekonomske, a Mitrović za ministra transporta i komunikacija.

Dodik je napomenuo da će ministarska mjesta u novom sazivu Savjeta ministara BiH biti popunjena u skladu sa dogovorom koalicionih partnera.

“Sinoć smo razgovarali sa predsjednikom HDZ-a BiH Draganom Čovićem, koji je meni i predsjedavajućem Savjeta ministara Zoranu Tegeltiji saopštio da će do ponedjeljka dostaviti imena kandidata za ministre”, rekao je Dodik.

Ako to isto učini i bošnjačka strana, kaže Dodik, Tegeltija može u ponedjeljak, 9. decembra da zatraži provjeru kandidata.

