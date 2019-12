ODREĐIVANJE PRITVORA OSUMNJIČENOM S.Š, VJEROVATNO SUTRA

Četvrti osumnjičeni za ubistvo Edina Zejćirovića, čiji su inicijali S.Š. a koji se nalazio u bjekstvu uhapšen je pri pokušaju prelaska bosansko-hrvatske granice na Doljanima, odakle je sproveden i predat na kriminalističku obradu u Policiju Brčko distrikta, potvrdio je izvor blizak istrazi.

“Iako je osumnjičeni pokušao da zavara trag nakon bjekstva ostavljajući informaciju da boravi u jednom od hotela u Sarajevu, organi gonjenja ipak su mu ušli u trag pri pokušaju da pređe u Hrvatsku, što se i očekivalo”, rekao je izvor.

Osumnjičeni S.Š. sinoć je predat u nadležnost Tužilaštva Brčko distrikta, a nakon prvog saslušanja postupajući tužilac će u naredna 24 časa da odluči o prijedlogu za određivanje mjere pritvora.

Mada o izvjesnosti prijedloga za određivanje pritvora nema zvanične potvrde, s obzirom na sve okolnosti slučaja, očekuje se da će ipak do toga doći do večeras, a da bi do kraja narednog dana sudija za prethodni postupak trebalo da odluči o toj mjeri.

rtv HIT