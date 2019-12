SUTRA SVJEŽIJE SA SUSNJEŽICOM I SNIJEGOM

U BiH sutra će biti svježije sa kišom u nižim predjelima i susnježicom i snijegom na zapadu, istoku i Sarajevsko-romanijskoj regiji.

Jutro će biti oblačno sa kišom u nižim, te susnježicom i snijegom u višim predjelima, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Susnježica i snijeg povremeno mogu padati i u nižim krajevima.

Jutarnja temperatura vazduha iznosiće od jedan do sedam, na planinama oko nula, a dnevna od dva do osam, na jugu do 10 stepeni Celzijusovih.

Duvaće umjeren vjetar sjevernog smjera, a jak vjetar se poslijepodne očekuje u Hercegovini i na jugozapadu, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

/SRNA/