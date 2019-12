I SUTRA OBLAČNO

Sutra se u većem dijelu Republike Srpske i Federacije BiH /FBiH/ očekuje oblačno vrijeme.

Ujutru promjenljivo oblačno i svježije, ponegdje maglovito, na planinama mjestimično sa slabim snijegom. Tokom dana u većini predjela suvo, promjenljivo oblačno i svježe, saopšteno je iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske.

Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od minus pet do jedan, na jugu od tri do osam, a dnevna od minus jedan do četiri, na jugu od osam do 12 stepeni Celzijusovih, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Danas je bilo oblačno vrijeme sa kišom i snijegom na planinama. U večernjim časovima očekuje se susnježica i snijeg.

