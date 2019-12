SUTRA JAČE NAOBLAČENJE SA KIŠOM I SNIJEGOM

U BiH sutra će biti promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i jakim južnim vjetrom, a poslije podne će uslijediti jače naoblačenje sa kišom i snijegom na planinama, prvo na zapadu, jugozapadu i jugu, a zatim i u centralnim predjelima.

Na jugozapadu i jugu se očekuju obilnije padavine, iznad 20 litara po metru kvadratnom, lokalno i više od 40.

Na istoku i sjeveroistoku će ostati suvo.

Jutro će biti promjenljivo do pretežno oblačno i prohladno, uz mjestimično slab mraz i temperaturu vazduha od minus jedan do četiri, na jugu do šest stepeni Celzijusovih, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Dnevna temperatura iznosiće od pet do 10, na sjeveroistoku do 12 stepeni Celzijusovih.

Duvaće slab do umjeren južni i jugozapadni vjetar, dok se krajem dana i u večernjim časovima u Hercegovini i na zapadu očekuju jaki udari juga, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

/SRNA/