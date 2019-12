SUTRA OBLAČNO I SUVO, NA SJEVERU MOGUĆE PADAVINE

U BiH sutra će biti umjereno do pretežno oblačno i uglavnom suvo vrijeme, osim centralnih i sjevernih krajeva gdje će biti uslova za slabije mjestimične padavine.

Jutro će biti oblačno i prohladno sa slabom povremenom kišom, na planinama sa susnježicom ili snijegom, dok je u višim predjelima moguća i ledena kiša, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Poslije podne biće suvo uz djelomično razvedravanje, na jugu vedro uz buru.

Jutarnja temperatura od jedan do pet, na jugu do sedam, a dnevna od pet do 10, na sjeveroistoku i jugu do 12 stepeni Celzijusovih.

Duvaće slab do umjeren vjetar sjevernog i sjeverozapadnog smjera, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

/SRNA/