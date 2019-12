SUTRA SUNČANO I TOPLO, DO 18 STEPENI

U BiH sutra će biti sunčano i toplo vrijeme, uz temperaturu od 10 do 15, na sjeveru i jugu do 18 stepeni Celzijusovih.

Jutro će biti vedro ili malo do umjereno oblačno i suvo sa lokalnom maglom po kotlinama, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Jutarnja temperatura vazduha iznosiće od tri do osam, na jugu do 13 stepeni Celzijusovih.

Tokom dana veća oblačnost može se očekivati na zapadu, jugozapadu i jugu.

Duvaće slab do umjeren vjetar južnog smjera, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

/SRNA/