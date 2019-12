I SUTRA SUNČANO I TOPLO, TEMPERATURA DO 17 STEPENI

U BiH sutra će biti sunčano i toplo vrijeme za ovo doba godine sa temperaturom od 10 do 15, na sjeveru i jugu do 17 stepeni Celzijusovih.

Jutro će biti vedro ili malo do umjereno oblačno, manje hladno, sa maglom po kotlinama, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Jutarnja temperatura vazduha iznosiće od četiri do 10 stepeni Celzijusovih.

Povećana oblačnost može se očekivati na zapadu, jugozapadu i jugu, a od podneva jače naoblačenje premješta se na centralne, sjeverne i istočne krajeve, te će poslije podne biti pretežno oblačno, ali i dalje suvo vrijeme.

Duvaće slab do umjeren vjetar jugoistočnog smjera, u Hercegovini i na planinama na momente pojačan, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

/SRNA/