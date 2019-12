VLADA RAZMATRALA IZVJEŠTAJ INSPEKTORATA BRČKO DISTRIKTA BIH

Članovi Vlade usvojili su danas, u toku trećeg nastavka 72. redovne sjednice, Izvještaj o radu Inspektorata za period od jula do septembra 2019. godine. Šef Inspektorata Brčko distrikta BiH Damir Bulčević rekao je da su u trećem izvještajnom kvartalu inspektori kroz devetnaest upravnih oblasti izvršili oko 10.000 kontrola.

„Poseban aspekt nadzora u izvještajnom periodu su bili tržišna kontrola, fitosanitarna kontrola, odnosno oni proizvođači i privrednici koji vrše transport preko Distrikta. Moram istaći da smo u tom segmentu imali određenih problema kada je u pitanju most u Brčkom koji povezuje BiH i Hrvatsku, gdje je za 80% smanjen broj ulaza. Iz tog razloga fitosanitarna i tržišna inspekcija imala je smanjen broj kontrola u tom periodu. Vršili smo i kontrole kada je u pitanju rad na crno, građevinska kontrola, inspekcija i zaštita zdravlja i okoline. Kada je u pitanju rad na crno, u periodu od tri mjeseca izvršili smo 400 kontrola i pri tome smo zatekli 55 radnika koji nisu imali radno-pravni status, a nakon toga su 53 radnika prijavljena, a pokrenuti su i prekršajni postupci. Inspekcija će u ovom segmentu pokušati inicijativno djelovati na izmjene određenih zakonskih akata. Novi Zakon o radu je u skupštinskoj proceduri i vjerujem da će on poboljšati ovu situaciju”, rekao je Bulčević. On je dodao da je tokom ove godine povećan broj kontrola kvaliteta hrane, a posebno proizvoda koje svakodnevno konzumiramo kao što su meso, mesne prerađevine, biljne i određene prerađevine i sl.

„Mi se trudimo da učinimo što kvalitetnijim život građana kroz zdravlje i zaštitu sredine. Ovih danas ćemo aktivno krenuti i u rješavanje problema kada je u pitanju zabrana pušenja. U Zakon o zabrani pušenja ugrađene su određene izmjene kako bi bio u potpunosti provediv na terenu“, dodao je Bulčević.

U nastavku redovne sjednice Vlada je primila k znanju: Informaciju o sticanju uz naknadu nekretnina, KO Brčko 1, Informaciju o rješavanju upravnih predmeta za period od 1. 1. 2018. do 31. 12. 2018. godine, Informaciju o stanju strateškog planiranja u Brčko distriktu BiH i Izvještaj člana UO Javnog preduzeća „Luka Brčko” d.o.o. Brčko distrikt BiH za period od 1. 1. do 30. 6. 2019. godine, iz reda službenika zaposlenih u organima javne uprave.

Vlada je na današnjoj sjednici informisana o dopisu Ministarstva sigurnosti BiH kojim se traži mišljenje i komentar na Strategiju suprotstavljanja trgovini ljudima 2020–2023. godina, a o ovoj temi Vlada će raspravljati na Kolegiju Vlade.

