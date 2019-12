SUTRA OBLAČNO I SUVO, TEMPERATURA DO 15 STEPENI

U BiH sutra će preovladavati oblačno i suvo vrijeme, ali i dalje sa temperaturom iznad prosjeka za ovo doba godine.

Jutarnja temperatura vazduha iznosiće od tri do osam, na jugu do 10, a dnevna od osam do 13, na sjeveru i jugu lokalno oko 15 stepeni Celzijusovih.

Ujutro će biti oblačno u južnim krajevima, na sjeveru i sjeveroistoku pretežno oblačno, te manje hladno i suvo, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Uveče i u noći na petak, na jugu i jugozapadu biće mjestimična kiša, pljuskovi i grmljavina, dok na sjeveru i istoku ostaje oblačno i suvo.

Duvaće slab do umjeren vjetar, južnog i jugoistočnog smjera, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

/SRNA/