REALNA ŠANSA DA SAVJET MINISTARA BUDE IZABRAN 23. DECEMBRA

Predsjedavajući Savjeta ministara Zoran Tegeltija izjavio je danas u Sarajevu da, ukoliko Agencija za istrage i zaštitu /Sipa/ BiH završi posao provjere svih kandidata za članove Savjeta ministara u narednih dan ili dva, postoji realna šansa da 23. decembra dođe do izbora novog Savjeta ministara u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH.

Nakon sastanka sa liderom SBB-a BiH Fahrudinom Radončićem, Tegeltija je novinarima rekao da je na provjeru za nove članove Savjeta ministara poslao imena devet kandidata.

“Sve političke opcije koje čine većinu u Savjetu ministara dostavile su tačno onoliko kandidata koliko je i predviđeno međusobnim dogovorom”, naveo je Tegeltija.

Prema njegovim riječima, iz reda bošnjačkog naroda stigla su tri prijedloga, kao i iz reda hrvatskog naroda.

“Iz reda srpskog naroda predložena su dva ministra i došla su pozitivna mišljenja za oba kandidata. DNS je bio ovlašten da predloži jednog kandidata iz reda ostalih, ali nažalost iz te stranke su stigla dva prijedloga, jedna iz stranke, a drugi od poslanika DNS-a u Predstavničkom domu /Nenada Nešića/”, pojašnjava Tegeltija.

On kaže da je sve što je bilo do njega i do drugih političkih partija koje iz Republike Srpske čine većinu urađeno tako da DNS izađe sa jedinstvenim stavom, te podsjeća da je organizovao sastanak na kojem su se susreli predstavnici te stranke i poslanik Nešić, ali da do njihovog međusobnog dogovora nije došlo.

“Naš stav bio je da mi ne možemo dozvoliti da gubimo podršku u Parlamentarnoj skupštini BiH poslanika Nešića, jer je on bio isključiv da neće glasati za /kandidata DNS-a Draška/ Aćimovića i ja sam predložio za ministra za izbjegla i raseljena lica iz reda ostalih gospodina Mlađena Božovića”, navodi Tegeltija.

On ističe da je izbor članova Savjeta ministara veoma transparentan.

“Ukoliko Božović ne dobije podršku tamo gdje treba da je dobije, on ne može da bude kandidat za mninistra”, rekao je Tegeltija.

On je saopštio da je o ovom pitanju danas razgovarao i sa Radončićem, kao i ranije sa liderom DF-a Željkom Komšićem, a u planu je i njegov razgovor sa čelnim ljudima SDA o istom pitanju.

“Onaj ko ne prođe provjeru, ne može biti kandidat za ministra”, ponovio je predsjedavajući Savjeta ministara.

Tegeltija je dodao da mu je Komšić rekao da on neće uslovljavati izbor ministra za ljudska prava i izbjeglice, jer ta stranaka ima svoj prijedlog i neće odlučivati o kandidatima iz reda drugih naroda.

On je izrazio očekivanje da će do potvrde Savjeta ministara doći na sjednici Predstavničkog doma parlamenta BiH 23. decembra, ali to zavisi od provjera u Sipi.

Prema njegovim riječima, do danas su iz CIK-a stigle potvrde za svih 19 predloženih kandidata za ministre ili zamjenike ministara u Savjetu ministara, a iz Sipe je došla potvrda za 11 ljudi.

“Ukoliko Sipa završi svoj posao u naredni dan ili dva, psotoji realna šansa da 23. decembra dođe do izbora novog Savjeta ministara u parlamentu BiH”, zaključio je Tegeltija.

/SRNA/