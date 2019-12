SUTRA KIŠA, NA JUGU OBILNE PADAVINE SA GRMLJAVINOM

U BiH sutra će biti pretežno oblačno vrijeme sa kišom, dok se na jugu i jugoistoku mogu očekivati i obilne padavine, uz grmljavinu i pljuskove.

Jutro će biti kišovito, dok će u Podrinju, Semberiji, centralnoj Posavini i na istoku biti suvo, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Na jugu i jugoistoku mogu se očekivati obilne padavine, uz grmljavinu i pljuskove od 40 do 60 litara po metru kvadratnom.

Jutarnja temperatura vazduha iznosiće od pet do 10, na jugu do 13, a dnevna od 10 do 16, na jugu i sjeveru do 18 stepeni Celzijusovih, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće umjeren do jak vjetar sa olujnim udarima, južnog i jugozapadnog smjera.

/SRNA/