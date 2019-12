KAKO SU MNOGI BH MEDIJI “OŠAMARILI” NOVINARSKU OBJEKTIVNOST (VIDEO)

Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač rukom je odgurnuo na sjednici Narodne skupštine RS poslanika opozicione Partije demokratskog progresa (PDP) Draška Stanivukovića, nakon što mu je ovaj prišao provjeravajući njegovu samokontrolu.

Poslanik Stanivuković je ranije u skupštinsku salu unio NATO zastavice, s namjerom da tim gestom na sebi svojstven način “obilježi” raspravu o Programu reformi u BiH koja je bila tema posebne sjednice.

Ministar Lukač je u svom obraćanju parlementu upozorio, kako niko nema pravo da šeta sa zastavicama NATO-a na skupštini RS, navodeći da je on bio borac Vojske RS i da je NATO bombardovao njega i njegove saborce.

On je prvo zaprijetio Stanivukovića da će “završiti kao zastavice NATO”, na što ga je on upitao kako će to završiti i prišao mu sasvim blizu, a onda ga je Lukač odgurnuo od sebe.

Nakon ovog incidenta, proglašena je skupštinska pauza.

Interesantno je kao su pojedini BH mediji na različite načine protumačili snimak incidenta, kvalifikujkući različito potez Lukača, od udarca pesnicom do šamaranja, uprkos ponuđenom autentičnom snimku objavljenom na internetu. Pritom, tendecioznost pojedinih medija nije izostala ni uskraćivanjem prenošenja dešavanja koja su prethodila dolasku Stanivukovića do Lukačeve klupe, a sve u namjeri da se ovaj incident oboji “crno-bijelo”.

VIDEO https://youtu.be/mAfNw_EF3Tg