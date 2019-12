SUTRA PROMJENLJIVO OBLAČNO SA SUNČANIM INTERVALIMA

U BiH sutra će biti promjenljivo oblačno vrijeme sa sunčanim intervalima, uz temperaturu vazduha od šest do 12, na jugu do 13 stepeni Celzijusovih.

Jutro će biti promjenljivo do pretežno oblačno, mjestimično sa slabim padavinama na sjeveroistoku, dok će na planinama biti hladno, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Jutarnja temperatura vazduha iznosiće od minus jedan do četiri, na jugu do šest, a na planinama od minus pet stepeni Celzijusovih.

U večernjim časovima u većem dijelu BiH biće slabe kiše, a u višim predjelima slabe susnježice ili snijega, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Sutra će duvati slab vjetar, promjenljivog smjera.

/SRNA/