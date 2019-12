SUTRA PROMJENLJIVO OBLAČNO, KRAJEM DANA PADAVINE

U BiH sutra će biti promjenljivo oblačno vrijeme, uz sunčane intervale i temperaturu od četiri do osam, na jugu do 10 stepeni Celzijusovih.

Jutro će biti umjereno do potpuno oblačno, suvo i hladno sa mrazom, a na planinama sa umjerenim mrazom, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Jutarnja temperatura iznosiće od minus tri do tri, na planinama oko minus sedam stepeni Celzijusovih.

Krajem dana i u večernjim časovima u većem dijelu BiH očekuju se slabe padavine, u nižim područjima kiša ili susnježica, a u višim snijeg, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab do umjeren vjetar, sjevernog i sjeverozapadnog smjera.

/SRNA/