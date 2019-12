SUTRA OBLAČNO UZ SUNČANE INTERVALE

U BiH sutra će biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz sunčane intervale i najvišu temperaturu vazduha do sedam stepeni Celzijusovih.

Jutro će biti pretežno vedro i veoma hladno, u većini predjela sa mrazom i temperaturom od minus pet do minus dva, na planinama od minus 11 stepeni Celzijusovih, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Poslije podne biće suvo sa postepenim povećanjem oblačnosti sa sjevera.

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, duvaće slab vjetar, sjevernog i sjeverozapadnog smjera.

/SRNA/