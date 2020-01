DANAS PRETEŽNO SUNČANO, TEMPERATURA OD PET DO 11 STEPENI

U BiH danas će biti pretežno sunčano uz malu do umjerenu oblačnost i toplije po visoravnima i na jugu, uz temperaturu od pet do 11, na jugu do 15 stepeni Celzijusovih.

Jutarnja magla po pojedinim kotlinama i riječnim dolinama mjestimično se može i duže zadržati, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Tokom dana umjereno oblačno, sunčano i toplije nego prethodnih dana, naročito po visoravnima i na jugu Hercegovine, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab vjetar promjenljivog smjera, a u Hercegovini slaba do umjerena bura, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

/SRNA/