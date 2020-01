SUTRA OBLAČNO I SUVO, UVEČE KIŠA I SUSNJEŽICA

U BiH sutra će biti umjereno do pretežno oblačno i suvo vrijeme uz sunčane intervale, dok se uveče i u noći na nedjelju mogu očekivati kiša i susnježica.

Jutro će biti malo do umjereno oblačno i suvo sa slabim mrazom i maglom po pojedinim kotlinama i riječnim dolinama, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Tokom dana biće umjereno do pretežno oblačno i suvo uz sunčane periode uglavnom na sjeveru, a u večeri i noći na nedjelju kiša u nižim, te susnježica i snijeg u višim predjelima.

Jutarnja temperatura vazduha iznosiće od minus četiri do dva, na jugu do pet, a najviša dnevna od četiri do 10, na jugu do 12 stepeni Celzijusovih.

Duvaće slab vjetar istočnog i sjeveroistočnog smjera, a u Hercegovini slaba do umjerena bura, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

/SRNA/