SUTRA OBLAČNO I HLADNO

U BiH sutra se očekuje pretežno oblačno i hladno vrijeme, a padavine, kojih će biti u jutarnjim časovima, prestaće u toku dana.

Ujutro će preovladavati oblačno vrijeme sa kišom u nižim predjelima, dok će u višim predjelima padati susnježica i snijeg. Snijega nakratko može biti i u nizinama, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Tokom dana zadržaće se pretežno oblačno i hladnije vrijeme nego prethodnih dana, a snijeg će slabiti i prestati da pada u višim brdovito–planinskim predjelima, gdje će se formirati manji snježni pokrivač.

Na krajnjem sjeveru i sjeveroistoku, kao i na jugu Hercegovine tokom dana uglavnom će biti suvo sa sunčanim periodima.

Duvaće slab do umjeren sjeverni vjetar, na jugu umjerena do jaka bura, koja će na momente biti olujne jačine.

Jutarnja temperatura vazduha od minus tri do dva, na planinama oko minus šest, na jugu oko četiri stepena Celzujusova. Najviša dnevna temperatura vazduha od jedan do šest, na jugu do osam, na planinamo oko minus tri stepena Celzijusova.

Tokom božićnih praznika može se očekivati pretežno oblačno vrijeme, sa sunčanim periodima i hladno.

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas preovladava umjereno do pretežno oblačno vrijeme.

Temperatura vazduha ispod nule danas u 13.00 časova bila je na Bjelašnici gdje je izmjereno minus šest stepeni, te na Sokocu, u Višegradu, Foči i Rudom gdje su bila minus dva stepena.

/SRNA/