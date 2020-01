SUTRA PRETEŽNO SUNČANO

U BiH sutra se očekuje stabilno, a tokom dana pretežno sunčano i ugodnije vrijeme sa dnevnom temperaturom od šest do 11, na jugu i lokalno na sjeveru do 13 stepeni Celzijusovih.

Jutro će biti pretežno vedro i hladno sa slabim do umjerenim mrazom, oko rijeka i po kotlinama sa maglom, dok će temperatura vazduha iznositi od minus četiri do jedan, na jugu oko pet, po visoravnima, na planinama i nižim predjelima na istoku i do minus osam Celzijusovih stepeni, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Tokom dana biće sunčano uz malu oblačnost, a kasnije uveče i tokom noći porast oblačnosti na sjeveroistoku, istoku i jugoistoku.

Duvaće slab vjetar, zapadnog i sjeverozapadnog smjera, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

/SRNA/