TOKOM DANA SUNČANO, UVEČE POVEĆANJE OBLAČNOSTI

U BiH danas će biti sunčano uz malu oblačnost, koja će se povećavati uveče i tokom noći.

Jutro je pretežno vedro i hladno sa slabim do umjerenim mrazom, a oko rijeka i po kotlinama ima magle, saopšteno je iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske.

Najviša dnevna temperatura vazduha biće od šest do 11 stepeni, na jugu i lokalno na sjeveru do 13, a na planinama do dva stepena Celzijusova.

Temperatura vazduha izmjerena u 7.00 časova časova: Sokolac minus 15, Rudo minus 10, Foča minus devet, Sarajevo, Šipovo i Gacko minus osam, Prijedor i Bileća minus sedam, Banjaluka, Novi Grad, Han Pijesak i Srebrenica minus šest, Čemerno, Zenica i Stolac minus pet, Bijeljina i Tuzla minus četiri, Doboj, Mrkonjić Grad i Drnić minus dva, Trebinje, Zvornik, Mostar i Ribnik minus jedan, te Neum četiri stepena Celzijusova.

Visina snježnog pokrivača na Han Pijesku iznosi 37 centimetara, Sokocu i Srebrenici 12, Čemernu 10, Rudom sedam i Foči dva centimetra.

