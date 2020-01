DODIK – OBILJEŽAVANJE 9. JANUARA JE PRAVO SRPSKOG NARODA, NIJE VAŽNO ŠTA MISLI AMERIČKI AMBASADOR

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je danas u Brčkom da je obilježavanje 9. januara – Dana Republike Srpske izbor i pravo srpskog naroda na svoj datum i dan.

“Institucije su odlučile da je 9. januar Dan Republike i tako će i biti. Ekipa ljudi koja se nalazi u zajedničkim institucijama neće oklijevati da upotrijebi maksimalan kapacitet da odbrani minimalni interes Republike Srpske”, poručio je Dodik u Brčkom, gdje je prisustvovao obilježavanju Dana Republike.

Dodik je rekao da ne može biti prihvaćeno ono što radi Ustavni sud BiH, jer on nije legitiman, niti je izraz suvereniteta BiH, jer u njemu sjede tri stranca.

On je naveo da više nije važno šta misli američki ambasador, niti OHR jer se srpski narod ne petlja u praznike bilo koje zemlje, te to ne bi trebalo da radi ni američki ambasador.

/SRNA/