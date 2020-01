SUTRA OBLAČNO I SUVO, TEMPERATURA DO 11 STEPENI

U BiH sutra će biti promjenjivo oblačno i suvo vrijeme, a dnevna temperatura dostizaće 11 stepeni Celzijusovih.

Ujutru i prije podne na sjeveru se očekuje malo do umjereno oblačno, oblačno u centralnom pojasu, a na jugu pretežno vedro, saopšteno je iz Republičkog hidromoeteorloškog zvoda.

Tokom dana biće promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima i suvo, na istoku pretežno do potpuno oblačno, a na jugu sunčano. Prema večeri smanjenje oblačnosti.

Duvaće slab i promjenjiv vjetar, u Hercegovini slaba bura ujutru.

Jutarnja temperatura vazduha od minus četiri do jedan, na planinama i visoravnima oko minus osam, na jugu Hercegovine oko tri stepena. Najviša dnevna od tri do osam, na jugu do 11, na planinama od minus dva stepena Celzijusova.

Prema prognozi Federalnog hidromoeteorloškog zvoda, danas preovladava umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a magle ima po kotlinama i uz riječne tokove.

/SRNA/