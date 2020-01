SUNČANO UZ MALU OBLAČNOST, TEMPERATURA DO DEVET STEPENI CELZIJUSOVIH

U BiH danas će biti pretežno sunčano uz malu oblačnost i dnevnu temperaturu od četiri do devet stepeni Celzijusovih.

Prije podne biće vedro i hladnije uz slab mraz i maglu ili sumaglicu koja se lokalno može i duže zadržati, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Tokom dana pretežno sunčano uz malu oblačnost.

U novogodišnjoj noći po julijanskom kalendaru biće prohladno i pretežno vedro, osim u nižim predjelima na sjeveru i istoku gdje se može formirati magla ili niska oblačnost, uz temperaturu od nula do minus tri, na jugu od sedam do četiri, a na planinama i visoravnima minus tri do minus šest stepeni Celzijusovih.

Duvaće slab do umjeren istočni i sjeveroistočni vjetar, a u Hercegovini slaba do umjerena bura, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Dnevna temperatura vazduha biće od četiri do devet, na jugu do 13, a na planinama i mjestima sa maglom od nula stepeni Celzijusovih.

/SRNA/