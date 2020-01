SUTRA SUNČANO UZ MALU OBLAČNOST, DO 14 STEPENI CELZIJUSOVIH

U BiH sutra će biti pretežno sunčano vrijeme, uz malu do umjerenu oblačnost i najvišu dnevnu temperaturu vazduha od pet do 11, na jugu do 14 stepeni Celzijusovih.

U jutarnjim i prijepodnevnim časovima biće malo do umjereno, a na sjeveru i sjeverozapadu pretežno oblačno uz maglu oko pojedinih riječnih dolina i kotlina, koja se lokalno može duže zadržati, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Jutarnja temperatura vazduha iznosiće od minus šest do nula, na jugu Hercegovine oko četiri stepena Celzijusova.

Duvaće slab vjetar jugozapadnog smjera, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

/SRNA/