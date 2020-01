DANAS PRETEŽNO SUNČANO, TEMPERATURA DO 11 STEPENI

U BiH danas će biti pretežno sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost i temperaturu od pet do 11 stepeni Celzijusovih.

U prijepodnevnim časovima biće malo do umjereno oblačno, a na sjeveru i sjeverozapadu pretežno oblačno sa maglom u riječnim dolinama i kotlinama koja se lokalno može duže zadržati.

Tokom dana preovladavaće pretežno sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Dnevna temperatura vazduha biće od pet do 11, na jugu do 14, na planinama od tri stepena Celzijusoav, a u predjelima gdje se magla bude duže zadržala temperatura će biti koji stepen niža.

Duvaće slab vjetar, veći dio dana jugozapadni, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

/SRNA/