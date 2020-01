U BiH sutra će u kotlinama i uz riječne tokove veći dio dana biti magle i niske oblačnosti, a u ostalim krajevima pretežno vedro.

Jutarnja temperatura vazduha biće od minus četiri do dva stepena, na planinama minus sedam, na jugu oko četiri, a najviša dnevna od šest do 12, na jugu do 14 stepeni Celzijusovih, saopšteno je iz Repbuličkog hidrometeorološkog zavoda.

Vjetar će biti slab, promjenljivog smjera, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

/SRNA/