SUTRA NA ISTOKU I SJEVERU MAGLA, U OSTALIM PREDJELIMA SUNČANO

Na sjeveru i istoku BiH sutra će biti prohladno i maglovito vrijeme, dok će u ostalim predjelima biti sunčano i toplije sa dnevnom temperaturom od tri do osam, na jugu do 12 stepeni Celzijusovih.

Ujutro i prije podne biće vedro i prohladno sa slabim mrazom i temperaturom od minus tri do dva, na jugu Hercegovine oko četiri stepena Celzijusova, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Češća pojava magle ili niske oblačnosti, koja će se mjestimično zadržavati i tokom dana, biće u gradovima na sjeveru i istoku, te oko rijeka, po kotlinama i visoravnima, dok će u ostalim predjelima i planinama biti sunčano uz malu oblačnost.

Duvaće slab vjetar promjenljivog smjera, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

/SRNA/