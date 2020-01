SUTRA OBLAČNO, MJESTIMIČNO SLAB SNIJEG

U BiH sutra će biti oblačno i hladno vrijeme, mjestimično sa slabim snijegom na sjeveru i na planinama.

Ujutro se očekuje snijeg na zapadu i jugozapadu uz formiranje manjeg snježnog pokrivača. Slab snijeg će tokom prijepodneva padati u većini krajeva, osim na jugu i sjeveroistoku gdje će biti oblačno, prohladno i suvo.

Na sjeveru će duvati slab do umjeren sjeverac, a na jugu Hercegovine bura, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Jutarnja temperatura vazduha od minus tri do jedan, na planinama i visoravnima oko minus pet, na jugu Hercegovine oko dva stepena Celzijusova, a najviša dnevna od minus jedan do četiri, na jugu do devet, u planinama od minus tri stepena Celzijusova.

Slabo provijavanje snijega meterolozi su najavili i za ponedjeljak, a od utorka se očekuje stabilizacija vremena.

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas je veći dio BiH bio pod maglom i niskim naoblačenjem, a i u Hercegovini je došlo do postepenog naoblačenja.

Temperatura vazduha izmjerena u 13.00 časova: Sarajevo minus četiri, Mrakovica minus tri, Rudo, Foča, Bijeljina, Doboj i Tuzla minus dva, Srebrenica, Višegrad i Banjaluka

minus jedan, Prijedor, Novi Grad, Srbac, Mrkonjić Grad, Zvornik, Ribnik i Bihać nula, Čemerno četiri, Han Pijesak pet, Gacko šest, Mostar sedam, Trebinje devet i Bileća 10 stepeni Celzijusovih.

/SRNA/