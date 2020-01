SUTRA SUNČANO, DO 11 STEPENI CELZIJUSOVIH

U BiH sutra će biti pretežno sunčano vrijeme, uz najvišu dnevnu temperaturu vazduha od pet do devet, na jugu do 11 stepeni Celzijusovih.

Jutro će biti hladno, pretežno vedro ili sa malom oblačnošću, dok je ponegdje oko rijeka i u kotlinama moguća magla, a jutarnja temperatura vazduha iznosiće od minus četiri do minus jedan, na planinama oko minus osam, a na jugu Hercegovine oko tri stepena Celzijusova.

Tokom dana biće pretežno sunčano, uz prolaznu umjerenu oblačnost sa zapada koja će zahvatiti većinu krajeva, dok će tokom noći biti vedro, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, duvaće slab vjetar promjenljivog smjera.

/SRNA/