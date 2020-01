NIJE RASPRAVLJANO O IMENOVANJU ĆULUMA ZA DIREKTORA

Savjet ministara na današnjoj sjednici nije razmatrao imenovanje Darka Ćuluma za direktora Agencije za istrage i zaštitu /Sipa/, ali je dogovoreno da u narednih 15 dana budu izvršene konsultacije u okviru Savjeta, rekao je ministar bezbjednosti Fahrudin Radončić. Radončić je naglasio da ministar inostranih poslova u Savjetu ministara Bisera Turković nije tražila da ova tačka bude skinuta sa dnevnog reda, već je to zajednički zahtjev svih bošnjačkih ministara. “U proceduri je Ćulum, kao i neka druga imena. O tome će biti raspravljano kada se steknu politički uslovi”, rekao je Radončić na konferenciji za novinare. On je naveo da će konsultacije u okviru Savjeta ministara biti obavljene i u vezi sa izborom direktora Obavještajno-bezbjednosne agencije /OBA/ BiH i drugih pozicija, među kojima ima dosta vršilaca dužnosti direktora. “Predstoje ozbiljne konsultacije i nadam se da ćemo ih završiti za 15 dana”, rekao je Radončić. On je rekao da će naredna sjednica Savjeta ministara biti održana u četvrtak, 30. januara, te da ne očekuje da će tada na dnevnom redu biti kadrovska pitanja, ali da se nada da će se vrlo brzo i to dogoditi. “Kada je riječ o bošnjačkoj komponenti, naš uslov je da se zajedno razmatra imenovanje direktora Sipe i OBA”, naveo je Radončić i izrazio nadu da će se o tome svi dogovoriti i da ne očekuje nikakve probleme. Radončić je rekao da su na današnjoj, drugoj sjednici Savjeta ministara, sve odluke donesene jednoglasno. On je istakao da je važno da je usvojena Strategije suprotstavljanja trgovini ljudima u BiH za period 2020-2023. godina, čiji je predlagač Ministarstvo bezbjednosti. Radončić je naveo da Strategija omogućava da BiH na popisu za praćenje u izvještaju SAD o trgovini ljudima ostane na nivou dva jer bi zbog nesprovođenja reformi mogla pasti na poziciju tri što bi značilo enormnu finansijsku štetu za pomoć BiH. “Ovom strategijom se ispunjavaju i neki zahtjevi Evropske komisije”, rekao je Radončić. On je rekao da je danas usvojena i informacija o stanju migracija i istakao da se mora preuzeti puna odgovornost za bezbjednost građana. Radončić je naglasio da se sadašnja situacija eksponira kao humanitarno pitanje, a bezbjednosno je u drugom planu. Prema njegovim riječima, BiH u tri godine nije promijenila nijedan podzakonski ili zakonski akt i dozvolila je da ljudi ulaze. “Ne znamo ko su i sada BiH mora dokazivati njihov identitet”, naveo je Radončić. On je rekao da će tražiti da BiH sačini paket mjera za prevazilaženje migrantske krize, kao i konsultacije sa članovima Predsjedništva BiH, te dodao da je obavio konsultacije sa direktorima bezbjednosnih agencija i razgovore sa međunarodnim predstavnicima. “Tražimo veću finansijsku pomoć za rješavanje migrantske krize od inostranih partnera jer je to pitanje i njihove bezbjednosti. Nama praktično nedostaje sve, policajaca, osoblja u Službi za poslove sa strancima, promjene zakonskih akata koji će omogućiti policijskim organima da odgovorno rade”, naveo je Radončić i naglasio da će za njega bezbjednosno pitanje biti apsolutni prioritet. Radončić je dodao da danas nije bilo riječi o povećanju plata u institucijama, ali da je za to da plate budu povećane svim zaposlenim. Kada je riječ o političarima, Radončić smatra da oni imaju prevelike plate i da bi trebalo da budu izuzeti, podsjetivši da svoju platu daje u humanitarne svrhe.

