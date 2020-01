I SUTRA SUNČANO

U BiH sutra će biti sunčano i toplije vrijeme, uz malu oblačnost i najvišu dnevnu temperaturu vazduha od šest do 12, na jugu i do 14 stepeni Celzijusovih.

Jutro će biti pretežno vedro i hladno sa malom oblačnošću i temperaturom vazduha od minus pet do minus jedan, na jugu Hercegovine oko četiri stepena Celzijusova, dok je u kotlinama i riječnim dolinama moguća mjestimična magla, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Kasno poslije podne očekuje se povećanje oblačnosti sa zapada.

Duvaće slab do umjeren vjetar južnog smjera, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

/SRNA/