SUTRA PROMJENLJIVO OBLAČNO

U BiH sutra će biti promjenljivo oblačno i toplije vrijeme sa najvišom dnevnom temperaturom vazduha od pet do 11, na sjeveru do 14 stepeni Celzijusovih.

Jutro će biti umjereno do potpuno oblačno, sa rosuljom i slabom kišom na krajnjem severozapadu, a kasnije prije podne i na jugu Hercegovine i jugozapadu, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Jutarnja temperatura vazduha iznosiće od minus tri do tri, na sjeverozapadu Krajine i jugu Hercegovine oko šest stepeni Celzijusovih.

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, duvaće slab do umjeren vjetar južnog smjera.

/SRNA/