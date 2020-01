SUTRA OBLAČNO I VJETROVITO

U BiH sutra će preovladavati promjenljivo do pretežno oblačno i vjetrovito vrijeme, sa najvišom dnevnom temperaturom vazduha od osam do 13, na sjeveru do 15 stepeni Celzijusovih.

Jutro će biti pretežno oblačno od krajnjeg zapada, preko jugozapada do juga, promjenljivo u centralnom dijelu, a na sjeveru, sjeveroistoku i u kotlinskim predjelima na istoku moguća je magla, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Jutarnja temperatura vazduha iznosiće od jedan do pet, na jugu Hercegovine oko sedam stepeni Celzijusovih.

Tokom dana na jugu je moguća mjestimično slaba kiša, prema večeri i u centralnim predjelima, dok će na sjeveru ostati suvo, ali se u noći na srijedu i do jutra očekuje pad temperature.

Duvaće umjeren, poslije podne i u večernjim časovima jak vjetar, južnog i jugozapadog smjera, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

/SRNA/