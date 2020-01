SUTRA OBLAČNO I SVJEŽIJE

U BiH sutra će preovladavati promjenljivo do pretežno oblačno i malo svježije vrijeme sa najvišom dnevnom temperaturom vazduha od četiri do devet, na jugu do 12 stepeni Celzijusovih.

Jutro će biti promjenljivo do pretežno oblačno uz temperaturu od minus dva do tri, na jugu Hercegovine oko šest stepeni Celzijusovih.

Poslije podne i prema večeri u istočnom dijelu Posavine, Semberiji, centralnim predjelima i na istoku biće oblačno uz slabu i povremenu kišu, dok je u planinama na istoku moguć snijeg.

Duvaće umjeren, na momente i pojačan vjetar, zapadnog smjera, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.