USVOJITI BUDŽET I JAČATI FISKALNU ODGOVORNOST

Supervizor za Brčko distrikt Majkl Skenlan razgovarao je sa predstavnicima lokalne vlasti, zvaničnicima i članovima poslovne zajednice o aktivnostima usmjerenim na ponovnom uspostavljanju fiskalne odgovornosti, razvoju infrastrukture i stimulisanju ekonomskog rasta privatnog sektora.

On je istakao da treba usvojiti budžet za ovu godinu u skladu sa novim Zakonom o budžetu, i to najkasnije do 31. marta, čime bi bio poslat signal koji ukazuje na dobro rukovođenje i preuzimanje odgovornosti za neometan rad institucija.

Skenlan je naglasio da je usvajanje novog Zakona o budžetu prošle godine postavilo temelje za odgovorno i ciljano korištenje javnih prihoda.

On kaže da ova aktivnost treba biti dopunjena dodatnim korakom za jačanje fiskalne odgovornosti novim zakonom o udruženjima i fondacijama koji bi trebalo da bude usvojen na proljeće.

Skenlan je naveo da je potrebno preduzeti dodatne konkretne korake da se olakša poslovanje u Brčkom i ojača privatni sektor kao generator ekonomskog rasta.

“Brčko distrikt bi trebalo da u toku ove godine počne sa realizacijom vitalnih projekata u oblasti infrastrukture, kao što su luka u Brčkom, most Brčko-Gunja i vodosnabdijevanje”, rekao je Skenlan, koji je i prvi zamjenik visokog predstavnika u BiH.

On je istakao da očekuje da će Vlada i Skupština Brčko distrikta aktivno raditi za dobrobit cijele zajednice do posljednjeg dana trajanja njihovog mandata, saopšteno je iz OHR-a.

Skenlan je ocijenio da je Brčkom potreban Zakon o javnom okupljanju, čime bi se Distrikt uskladio sa najboljom praksom u modernim demokratskim društvima, kao i Zakon o nacionalnim manjinama koji će omogućiti adekvatnu inkluziju svih stanovnika.

On je pozdravio ovosedmične razgovore o borbi protiv korupcije u kojima su učestvovali predstavnici Kancelarije pravnog atašea Ambasade SAD, Policije i Tužilaštva Brčko distrikta.

“Ukoliko vlasti Brčko distrikta realizuju ovaj plan rada, ovo će biti godina konkretnih rezultata, čime se vraća nada da je budućnost Brčko distrikta prosperitetna, a time se građanima, posebno mlađim generacijama, daje razlog za ostanak”, kaže Skenlan.

