SUTRA SUNČANO, TEMPERATURA DO 12 STEPENI CELZIJUSOVIH

U BiH sutra će biti pretežno sunčano i suvo vrijeme, sa dnevnom temperaturom od pet do 10, na jugu i zapadu do 12 stepeni Celzijusovih.

Ujutro i prije podne biće pretežno oblačno na sjeveroistoku i istoku, u ostalim predjelima malo do umjereno oblačno i prohladno, dok će na jugu biti vedro, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Jutarnja temperatura vazduha iznosiće od minus dva do tri, na jugu Hercegovine oko pet stepeni Celzijusovih.

Ponegdje oko rijeka i po kotlinama može se očekivati magla ili sumaglica.

Duvaće slab vjetar južnog i jugozapadnog smjera, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

/SRNA/