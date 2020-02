SUTRA OBLAČNO, KIŠA I SNIJEG POSLIJE PODNE

U BiH sutra se očekuje pretežno oblačno vrijeme – prije podne uglavnom bez padavina i vjetrovito, a poslije podne kiša u sjevernim i sjeverozapadnim, do kraja dana i u ostalim područjima.

U popodnevnim i večernjim časovima u brdovitim i planinskim predjelima kiša će preći u susnježicu i snijeg, uz formiranje snježnog pokrivača, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Jutarnja temperatura iznosiće od tri do devet, na jugu, sjeveru i sjeverozapadu do 13, a najviša dnevna od 10 do 16 stepeni Celzijusovih, uz pad temperature tokom poslijepodneva i noći, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Zbog brzog prolaska hladnog fronta preko ovog područja snijega nakratko može biti i u nižim krajevima.

