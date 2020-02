SUTRA OBLAČNO SA PADAVINAMA, UZ ORKANSKI VJETAR

U BiH sutra će preovladavati oblačno sa kišom, susnježicom i snijegom, dok se poslije podne u centralnom planinskom pojasu, a posebno u Hercegovini, očekuje olujni i orkanski vjetar.

Kiša i susnježica očekuju se u većini nižih, a snijeg u brdovito-planinskim predjelima.

Zbog jakog sjevernog vjetra biće i vijavice, posebno na planinama i visoravnima, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Na krajnjem sjeveru biće suvo, kao i na jugu Hercegovine, gdje će tokom većeg dijela dana biti promjenljivo oblačno sa sunčanim periodima.

Tokom večeri padavine će prestati u većini krajeva, uz postepeno razvedravanje sa sjeverozapada.

Poslije podne i prema večeri očekuje se pojačanje vjetra u centralnom planinskom pojasu sa olujnim i orkanskim udarima, posebno u Hercegovini.

Jutarnja temperatura vazduha iznosiće od minus tri do tri, na jugu do sedam, a dnevna od minus jedan do šest, na jugu do 11 stepeni Celzijusovih, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

/SRNA/