DANAS PRETEŽNO SUNČANO SA UMJERENOM OBLAČNOŠĆU

U BiH danas će biti pretežno sunčano sa umjerenom oblačnošću.

U toku večeri očekuje se ponovo naoblačenje sa sjeveroistoka koje će se širiti prema centralnim i istočnim predjelima, što će stvoriti uslove za provijavanje snijega u tim područjima, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Vjetar će biti slab do umjeren, zapadni i sjeverozapadni, a tokom dana povremeno jaki udari vjetra u zapadnim područjima i u Hercegovini, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Najviša temperatura vazduha biće od nula do pet, na jugu do devet stepeni Celzijusovih.

