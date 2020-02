SUTRA PROHLADNO I SUVO

U BiH sutra će preovladavati prohladno i suvo vrijeme, uz postepen porast temperature vazduha na sjeveru i jugu.

Jutro će na sjeveru biti promjenljivo oblačno i hladno uz slab mraz, na istoku pretežno oblačno, na planinama i visoravnima umjeren do jak mraz, dok će od krajnjeg zapada, preko jugozapada do juga biti vedro, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Poslije podne biće sunčano i vedro ili uz malu oblačnost u većini predjela.

Vjetar će biti slab do umjeren, sjevernih smjerova, dok će u Hercegovini tokom prijepodneva biti slabe bure koja će poslije podne oslabiti.

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, jutarnja temperatura vazduha iznosiće od minus šest do nula, na jugu do pet stepeni Celzijusovih, a najviša dnevna od dva do osam, na jugu do 12 stepeni Celzijusovih.

Temperatura vazduha izmjerena danas u 13.00 časova: Bjelašnica minus 15, Kalinovik i Čemerno minus pet, Han Pijesak minus tri, Gacko minus dva, Nevesinje minus jedan, Drinić i Mrakovica nula, Rudo i Srebrenica jedan stepen Celzijusov.

U Sarajevu, Mrkonjić Gradu i Foči su u 13.00 časova izmjerena dva stepena Celzijusova, u Višegradu i Šipovu tri, Bijeljini, Bileći i Ribniku četiri, Zvorniku pet, Mostaru, Srpcu i Trebinju šest, Banjaluci, Doboju, Novom Gradu i Prijedoru sedam, te u Neumu devet stepeni Celzijusovih.

/SRNA/